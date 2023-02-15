В Уфе врачи показали мастер-класс по проведению операции при помощи робота da Vinci

Мы рады общаться с нашими давними друзьями и обменяться опытом. Посмотреть, как делаются технологии у вас, как делаются технологии у нас. И вот эта коллаборация идет на благо больного, потому что пусть небольшой нюанс, но если это возможно взять друг у друга, это приводит к развитию хирургии в целом.

Роман Комаров, директор клиники хирургии университета им. И. М. Сеченова