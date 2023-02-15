В Уфе врачи показали мастер-класс по проведению операции при помощи робота da Vinci

Башкирский да Винчи. В Уфе прошел мастер-класс в гибридной операционной. Специалисты клиники БГМУ провели операцию аорто-бедренного шунтирования при помощи робота и обменялись опытом с московскими коллегами. Подобные хирургические вмешательства при помощи аппарата da Vinci в столице республики проводят не первый год. Манипуляции в организме пациентов робот проводит под управлением опытных хирургов.
Это кадры не из фантастического фильма, а операционная клиники БГМУ, которая из обычной превратилась в гибридную. На первый взгляд, робот-хирург будто все делает сам. А его острые щупальца торчат, как копья, из брюшной полости пациента. Но на самом деле аппарат масштабирует движения хирурга и позволяет преобразовать их в движения инструментов. Это точное и надежное устройство в руках врачей.
Сегодня то, что когда-то казалось фантастикой, стало реальностью. Такой аппарат совсем недавно был доступен только в клиниках за рубежом. Сейчас в столичной больнице уже есть три таких робота. Обменяться опытом в Уфу приехали московские специалисты.
В рамках программы ОМС провести такие операции можно совершенно бесплатно не только жителям республики, но и гражданам всей страны.
Такие операции позволяют сделать небольшой разрез, который заживает гораздо быстрее. И пациент уже на вторые сутки начинает самостоятельно ходить. Кроме того, такой щадящий способ не оставляет глубоких шрамов.
Операции аорто-бедренного шунтирования при помощи аппарата da Vinci в клинике БГМУ проводят не первый год. Манипуляции в организме пациентов проводит робот под управлением опытных хирургов. Ежегодно в республике врачи проводят более 700 подобных операций.
Ежедневно в операционных клиники БГМУ проходят сложнейшие операции. Пациенты поступают со всех уголков республики. И даже, казалось бы, бездушный робот da Vinci играет не последнюю роль, помогая хирургам спасать жизни людей.