В Уфе врачи показали мастер-класс по проведению операции при помощи робота da Vinci

Башкирский да Винчи. В Уфе прошел мастер-класс в гибридной операционной. Специалисты клиники БГМУ провели операцию аорто-бедренного шунтирования при помощи робота и обменялись опытом с московскими коллегами. Подобные хирургические вмешательства при помощи аппарата da Vinci в столице республики проводят не первый год. Манипуляции в организме пациентов робот проводит под управлением опытных хирургов.

Это кадры не из фантастического фильма, а операционная клиники БГМУ, которая из обычной превратилась в гибридную. На первый взгляд, робот-хирург будто все делает сам. А его острые щупальца торчат, как копья, из брюшной полости пациента. Но на самом деле аппарат масштабирует движения хирурга и позволяет преобразовать их в движения инструментов. Это точное и надежное устройство в руках врачей.

Операция выполняется на роботе da Vinci. Мы единственная клиника в России, кто этим занимается. Это миниинвазивные операции, потому что разрез значительно меньше, и уровень сложности этих операций гораздо выше, которые возможно сделать лапароскопически. 

Аркадий Долганов, хирург клиники БГМУ

Сегодня то, что когда-то казалось фантастикой, стало реальностью. Такой аппарат совсем недавно был доступен только в клиниках за рубежом. Сейчас в столичной больнице уже есть три таких робота. Обменяться опытом в Уфу приехали московские специалисты.

Фото №1 - В Уфе врачи показали мастер-класс по проведению операции при помощи робота da Vinci

Мы рады общаться с нашими давними друзьями и обменяться опытом. Посмотреть, как делаются технологии у вас, как делаются технологии у нас. И вот эта коллаборация идет на благо больного, потому что пусть небольшой нюанс, но если это возможно взять друг у друга, это приводит к развитию хирургии в целом.

Роман Комаров, директор клиники хирургии университета им. И. М. Сеченова

В рамках программы ОМС провести такие операции можно совершенно бесплатно не только жителям республики, но и гражданам всей страны.

Уфимская волна

Мы работаем совместно с бригадой кардиохирургов Первого Московского медицинского университета им. Сеченова. Наиболее квалифицированные кадры РФ сегодня в рамках программы «Приоритет 2030» работают вместе. Мы и быстрее внедряем передовые достижения медицинской мировой науки в нашу практику.

Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета

Такие операции позволяют сделать небольшой разрез, который заживает гораздо быстрее. И пациент уже на вторые сутки начинает самостоятельно ходить. Кроме того, такой щадящий способ не оставляет глубоких шрамов.

Операции аорто-бедренного шунтирования при помощи аппарата da Vinci в клинике БГМУ проводят не первый год. Манипуляции в организме пациентов проводит робот под управлением опытных хирургов. Ежегодно в республике врачи проводят более 700 подобных операций.

Ежедневно в операционных клиники БГМУ проходят сложнейшие операции. Пациенты поступают со всех уголков республики. И даже, казалось бы, бездушный робот da Vinci играет не последнюю роль, помогая хирургам спасать жизни людей.

Уфимская волна
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