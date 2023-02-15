Спасатели Уфы предотвратили падение двух малышей из окна

В экстренные службы столицы обратилась местная жительница, которая сообщила, что в окно дома №17 по улице Набережной выглядывают два маленьких ребёнка. Оказалось, малыши бросали игрушки вниз со второго этажа.

На место происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда, которые приставили лестницу к приоткрытому окну и проникли в квартиру. В помещении были только два ребёнка 2 и 4 лет. Взрослых в доме не было – мама ушла в магазин за продуктами. К счастью, ребята не пострадали.