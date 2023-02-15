В Уфе убийца матери троих детей выплатит им денежную компенсацию

В январе 2019 года мама трёх детей продала квартиру. Об этом узнал её знакомый, который решил присвоить себе 2,2 млн рублей. Он встретился с женщиной за гаражами, задушил её и оставил тело в гараже. После этого мужчина закопал труп несчастной в парке культуры и отдыха им. Калинина. Более полутора лет женщина считалась пропавшей без вести.