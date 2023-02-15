В Уфе проведут реконструкцию сада имени Аксакова

Территорию поделят на функциональные зоны: историческую аллею, набережную озера, литературную гостиную, событийную и детскую площадку. Также появятся малые архитектурные формы. В рамках проекта модернизируют наружное освещение, заменят дорожное покрытие, высадят дополнительные деревья и кустарники, рассказали в пресс-службе администрации Уфы. Планируется, что благоустройство сада должны завершить до конца года.