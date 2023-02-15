В Башкирии для сдающих ЕГЭ и ОГЭ организованы бесплатные онлайн-консультации

В Башкирии выпускники 9 и 11 классов могут воспользоваться бесплатными онлайн-консультациями при подготовке к экзаменам. Об этом напомнил глава Минобразования республики Айбулат Хажин.

Фото №1 - В Башкирии для сдающих ЕГЭ и ОГЭ организованы бесплатные онлайн-консультации

По его словам, в этом году консультации к ЕГЭ начнутся 28 февраля. Проходить они будут дважды в неделю - во вторник и четверг. Посмотреть трансляции можно на YouTube с 15 до 17 часов.

Онлайн-консультации по подготовке к ОГЭ начинаются с 1 марта и будут проводиться каждую среду и пятницу с 15 до 17 часов также с трансляцией.

«У выпускников школ и их педагогов будет возможность ознакомиться с типичными нарушениями, допущенными в 2022 году на экзаменах, с требованиями к проведению ЕГЭ и ОГЭ, критериями оценивания. В преддверии начала онлайн-консультаций дополнительно размещу ссылки, также вся информация будет размещена на сайте и в социальных сетях министерства»

Айбулат Хажин, министр образования Башкирии

Айбулат Хажин добавил, что с 22 по 25 мая очные консультации перед выпускными экзаменами для школьников будут проходить на базе школ.

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