В Башкирии для сдающих ЕГЭ и ОГЭ организованы бесплатные онлайн-консультации

В Башкирии выпускники 9 и 11 классов могут воспользоваться бесплатными онлайн-консультациями при подготовке к экзаменам. Об этом напомнил глава Минобразования республики Айбулат Хажин.
По его словам, в этом году консультации к ЕГЭ начнутся 28 февраля. Проходить они будут дважды в неделю - во вторник и четверг. Посмотреть трансляции можно на YouTube с 15 до 17 часов.
Онлайн-консультации по подготовке к ОГЭ начинаются с 1 марта и будут проводиться каждую среду и пятницу с 15 до 17 часов также с трансляцией.
Айбулат Хажин добавил, что с 22 по 25 мая очные консультации перед выпускными экзаменами для школьников будут проходить на базе школ.