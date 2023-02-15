В Башкирии для сдающих ЕГЭ и ОГЭ организованы бесплатные онлайн-консультации

«У выпускников школ и их педагогов будет возможность ознакомиться с типичными нарушениями, допущенными в 2022 году на экзаменах, с требованиями к проведению ЕГЭ и ОГЭ, критериями оценивания. В преддверии начала онлайн-консультаций дополнительно размещу ссылки, также вся информация будет размещена на сайте и в социальных сетях министерства»

Айбулат Хажин, министр образования Башкирии