Житель Башкирии предстал перед судом после «пьяного» ДТП

В Октябрьском перед судом предстал местный житель, который стал виновником смертельной аварии. Мужчина сел за руль пьяным.
В марте прошлого года мужчина в состоянии опьянения сел за руль «Опель Астра» и допустил столкновение с ВАЗ-21124. Водитель отечественного авто скончался сразу на месте ДТП. Также травмы получил его пассажир.
Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.
Фото: ГИБДД РБ.