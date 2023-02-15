Житель Башкирии предстал перед судом после «пьяного» ДТП

В Октябрьском перед судом предстал местный житель, который стал виновником смертельной аварии. Мужчина сел за руль пьяным.

В марте прошлого года мужчина в состоянии опьянения сел за руль «Опель Астра» и допустил столкновение с ВАЗ-21124. Водитель отечественного авто скончался сразу на месте ДТП. Также травмы получил его пассажир.