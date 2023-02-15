Радий Хабиров почтил память воинов-интернационалистов

Сегодня в стране отмечают 34-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Глава республики написал в соцсетях, что в той войне приняли участие почти 10 тысяч уроженцев Башкортостана. Из них не вернулись домой 343 воина. Участники митинга почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.