Радий Хабиров почтил память воинов-интернационалистов

Глава Башкортостана почтил память солдат, которые исполняли свой долг за пределами Отечества. Торжественный митинг в честь Дня памяти воинов-интернационалистов состоялся в селе Мраково Кугарчинского района.
Сегодня в стране отмечают 34-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Глава республики написал в соцсетях, что в той войне приняли участие почти 10 тысяч уроженцев Башкортостана. Из них не вернулись домой 343 воина. Участники митинга почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.
В посте глава республики выразил благодарность тем, кто защищал Отечество тогда и сейчас, в ходе СВО, отметив, что наши бойцы всегда сражались мужественно и героически.