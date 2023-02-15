В Башкирии стартовала запись на программу бесплатного переобучения на новую профессию

Это возможно благодаря программе «Содействие занятости» в рамках нацпроекта «Демография». Чтобы пройти курсы, необходимо обратиться в центр занятости населения и встать на учёт. Заполнить форму для прохождения обучения можно онлайн. Бесплатно услуга предоставляется ряду категорий граждан. Кто может ей воспользоваться и как это работает?

Свою личную тундру фитодизайнер собирает в небольшой мастерской. Раньше Фидания Муллагареева работала в сфере образования. Трудилась для того, чтобы росли цветы жизни, теперь украшает будни грядками уже с настоящими северными растениями. Начинала с искусственных деревьев. В прошлом году прошла курс бизнес-планирования от центра занятости. Бесплатно. Это стало возможно благодаря программе «Содействие занятости» в рамках нацпроекта «Демография». На открытие бизнеса предпринимательница получила 153 тысячи рублей. Такая сумма финансовой господдержки определена в Башкортостане.

Участие в проекте «Демография» – это необязательно про открытие бизнеса. Можно получить рабочую профессию и устроиться в наем. К слову, курсы от центра занятости для таких специальностей как раз и пользуются популярностью. В прошлом году бесплатно переобучились более 6 тысяч жителей Башкортостана. Притом что квота была выделена на 5 тысяч человек.

84% участников либо сохранили свое рабочее место, либо трудоустроились, либо открыли собственное дело, либо стали самозанятыми. Проект продолжает свою работу. Для самого начала квота 3 тысячи точно есть, и мы заблаговременно подаем запрос на ее увеличение, так что всем желающим дадим возможность. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан