В Уфе музыкальная школа получила новые инструменты на 3 млн рублей

В этом году четыре новых инструмента. Это очень хорошо, на самом деле. Не у всех родителей есть возможность купить. На первое время они могут взять в школе. И это очень хорошо. Они поймут, нужно ли им покупать новый инструмент и вообще пойдет ли дело дальше.

Алия Абулгатина, преподаватель детской музыкальной школы №7