В Уфе музыкальная школа получила новые инструменты на 3 млн рублей

В уфимской детской музыкальной школе закупили новые инструменты. Появилось современное оборудование для теоретических занятий и учебные пособия. На это ушло 3 миллиона рублей. Средства выделили в рамках регионального проекта «Культурная среда».
Домра – русский народный музыкальный инструмент. На нем Дарина Назарова играет уже второй год, музицирует и на фортепиано. Девочка учится в уфимской детской музыкальной школе № 7, где состоит в оркестре. Недавно в школе появились новые инструменты.
Учреждению выделили 3 миллиона рублей в рамках регионального проекта «Культурная среда», входящего в состав нацпроекта «Культура». Закупили музыкальные инструменты, оборудование для теоретических занятий и учебные пособия. Алия Абулгатина преподает в этой школе второй год. Она уверена, что ребята будут с удовольствием играть на качественных современных инструментах. Учитель вместе со своими учениками уже тестирует новый кларнет.
Также благодаря нацпроекту «Культура» здесь провели капремонт в конце прошлого года. Привели в порядок кровлю, фасад с восстановлением парапета здания, концертный зал и сцену, внутренние помещения. Заменили системы вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения и отопления. На эти цели ушло 23 миллиона рублей. Несмотря на новый ремонт, в актовом зале сохранился выдержанный академический стиль, лепной декор потолка и карниза. Теперь в обновленной музыкальной школе творческая жизнь кипит с новой силой.