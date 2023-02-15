В Уфе музыкальная школа получила новые инструменты на 3 млн рублей

В уфимской детской музыкальной школе закупили новые инструменты. Появилось современное оборудование для теоретических занятий и учебные пособия. На это ушло 3 миллиона рублей. Средства выделили в рамках регионального проекта «Культурная среда».

Домра – русский народный музыкальный инструмент. На нем Дарина Назарова играет уже второй год, музицирует и на фортепиано. Девочка учится в уфимской детской музыкальной школе № 7, где состоит в оркестре. Недавно в школе появились новые инструменты.

Мне нравится, что она очень красиво звучит, а также на ней плавно можно играть. Очень красивые пьесы получаются на домре.  

Дарина Назарова, учащаяся детской музыкальной школы №7
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Учреждению выделили 3 миллиона рублей в рамках регионального проекта «Культурная среда», входящего в состав нацпроекта «Культура». Закупили музыкальные инструменты, оборудование для теоретических занятий и учебные пособия. Алия Абулгатина преподает в этой школе второй год. Она уверена, что ребята будут с удовольствием играть на качественных современных инструментах. Учитель вместе со своими учениками уже тестирует новый кларнет.

В этом году четыре новых инструмента. Это очень хорошо, на самом деле. Не у всех родителей есть возможность купить. На первое время они могут взять в школе. И это очень хорошо. Они поймут, нужно ли им покупать новый инструмент и вообще пойдет ли дело дальше.

Алия Абулгатина, преподаватель детской музыкальной школы №7

Вышли на первый план потребности образования детей, в том числе в музыкальной сфере, искусстве и культуре. И вот получилось, что именно национальный проект, основа национального проекта, в моем видении, – это самое благое намерение, обеспечить музыкальные школы, художественные школы, школы искусств современными качественными музыкальными инструментами и оборудованием.

Раит Гайсин, директор детской музыкальной школы №7

Также благодаря нацпроекту «Культура» здесь провели капремонт в конце прошлого года. Привели в порядок кровлю, фасад с восстановлением парапета здания, концертный зал и сцену, внутренние помещения. Заменили системы вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения и отопления. На эти цели ушло 23 миллиона рублей. Несмотря на новый ремонт, в актовом зале сохранился выдержанный академический стиль, лепной декор потолка и карниза. Теперь в обновленной музыкальной школе творческая жизнь кипит с новой силой.

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