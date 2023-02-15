В Уфе водитель «ГАЗели» пытался подкупить сотрудника ДПС

Водитель был предупрежден, что его действия противоправны и попадают под санкции уголовного законодательства, предусмотренного статьей 291.2 УК РФ «мелкое взяточничество». После этого он оставил в салоне патрульного автомобиля деньги. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

пресс-служба ГИБДД РБ