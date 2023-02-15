В Уфе водитель «ГАЗели» пытался подкупить сотрудника ДПС

В микрорайоне Нижегородка в Уфе сотрудники дорожно-патрульной службы задержали 33-летнего водителя «ГАЗели». Мужчина не только нарушил ПДД, но и пытался подкупить инспекторов.

Фото №1 - В Уфе водитель «ГАЗели» пытался подкупить сотрудника ДПС

Уфимец не имеет водительского удостоверения, а машина не зарегистрирована в установленном порядке. Зная это, мужчина решил подкупить сотрудников ДПС, чтобы избежать наказания.

Водитель был предупрежден, что его действия противоправны и попадают под санкции уголовного законодательства, предусмотренного статьей 291.2 УК РФ «мелкое взяточничество». После этого он оставил в салоне патрульного автомобиля деньги. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

пресс-служба ГИБДД РБ 

В отношении него инспекторы составили административные материалы по нескольким статьям: «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке». Автомобиль был помещён на специализированную стоянку. 

Фото: ГИБДД РБ. 

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