В Уфе водитель «ГАЗели» пытался подкупить сотрудника ДПС

В микрорайоне Нижегородка в Уфе сотрудники дорожно-патрульной службы задержали 33-летнего водителя «ГАЗели». Мужчина не только нарушил ПДД, но и пытался подкупить инспекторов.
Уфимец не имеет водительского удостоверения, а машина не зарегистрирована в установленном порядке. Зная это, мужчина решил подкупить сотрудников ДПС, чтобы избежать наказания.
В отношении него инспекторы составили административные материалы по нескольким статьям: «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке». Автомобиль был помещён на специализированную стоянку.
Фото: ГИБДД РБ.