Кубок содружества по биатлону может пройти в Уфе в декабре этого года

В соревновании примут участие сразу две сборные – российская и белорусская команды. Впервые об этом заговорили представители Союза биатлонистов России на юниорском первенстве страны, которое также проходило на уфимском спорткомплексе.

В январе и феврале здесь состоялись состязания среди сильнейших спортсменов, среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. А в марте 22-го сразу после зимней Олимпиады сильнейшие спортсмены российской и белорусской сборных выступили в столице республики на Кубке содружества.