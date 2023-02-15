Кубок содружества по биатлону может пройти в Уфе в декабре этого года

В соревновании примут участие сразу две сборные – российская и белорусская команды. Впервые об этом заговорили представители Союза биатлонистов России на юниорском первенстве страны, которое также проходило на уфимском спорткомплексе.
В январе и феврале здесь состоялись состязания среди сильнейших спортсменов, среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. А в марте 22-го сразу после зимней Олимпиады сильнейшие спортсмены российской и белорусской сборных выступили в столице республики на Кубке содружества.
Российские биатлонисты соревновались еще и в чемпионате страны. А в декабре прошлого года в Уфе прошел четвертый этап кубка России.