Уфимский «Толпар» проведет заключительную в регулярном чемпионате домашнюю серию

Башкирская команда, выступающая в Молодежной хоккейной лиге, в течение месяца не играла на своем льду. В календаре у «Толпара» осталось всего четыре матча до завершения регулярки.
Игроки «Толпара» готовятся к решающим матчам регулярки в полном составе. Сразу два игрока уфимцев вернулись из расположения юниорской сборной страны. В Минске команда до 18 лет выступила на турнире «Кубок будущего». В соперниках были молодежные команды Казахстана и Белоруссии и сборная России до 17 лет. Александр Филиппов провел две игры и забил гол, а Матвей Бабенко одну и отметился результативной передачей.
В турнирной таблице дела «Толпара» складываются непросто. Уфимцы пока не попадают в пятерку сильнейших команд «золотого дивизиона». Это значит, что пробиваться в плей-офф придется через матчи с командами из «серебряного». В прошедших шести играх выездной серии башкирская команда потерпела три поражения при трех победах. Особенно обидными получились неудачи с «Мамонтами Югры». Но после этого «Толпару» удалось обыграть «Ладью» и «Сарматов».
Впереди у «Толпара» четыре домашних матча – два против «Стальных лисов» и по одному с «Сибирскими снайперами» и «Кузнецкими медведями». Первую игру с соперниками из Магнитогорска можно будет увидеть в прямом эфире телеканала БСТ.
Не пропустите прямую трансляцию первого матча «Толпара» и «Стальных лисов» на телеканале БСТ. Она начнется в пятницу, в 14 часов 25 минут.