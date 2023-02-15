Уфимский «Толпар» проведет заключительную в регулярном чемпионате домашнюю серию

Башкирская команда, выступающая в Молодежной хоккейной лиге, в течение месяца не играла на своем льду. В календаре у «Толпара» осталось всего четыре матча до завершения регулярки.

Игроки «Толпара» готовятся к решающим матчам регулярки в полном составе. Сразу два игрока уфимцев вернулись из расположения юниорской сборной страны. В Минске команда до 18 лет выступила на турнире «Кубок будущего». В соперниках были молодежные команды Казахстана и Белоруссии и сборная России до 17 лет. Александр Филиппов провел две игры и забил гол, а Матвей Бабенко одну и отметился результативной передачей.

Играл первую игру на турнире. Играли против младшего возраста. К сожалению, проиграли им. Не очень собранно подошли к этой игре. Одну игру сыграл, не могу сказать больше. Особо и ошибок не было, и хороших моментов немного. Матвей Бабенко, нападающий МХК «Толпар»

В турнирной таблице дела «Толпара» складываются непросто. Уфимцы пока не попадают в пятерку сильнейших команд «золотого дивизиона». Это значит, что пробиваться в плей-офф придется через матчи с командами из «серебряного». В прошедших шести играх выездной серии башкирская команда потерпела три поражения при трех победах. Особенно обидными получились неудачи с «Мамонтами Югры». Но после этого «Толпару» удалось обыграть «Ладью» и «Сарматов».

Наверное, мы начали приходить в себя после неудачных игр. Мы не делим матчи на важные и неважные. Надеемся, что к концовке чемпионата подойдем в хорошей форме. Олег Обуховский, тренер МХК «Толпар»

Впереди у «Толпара» четыре домашних матча – два против «Стальных лисов» и по одному с «Сибирскими снайперами» и «Кузнецкими медведями». Первую игру с соперниками из Магнитогорска можно будет увидеть в прямом эфире телеканала БСТ.

Это классно. Вся Башкирия может посмотреть на нас. Мы можем выделиться, может, тебя кто-то заметит. Родственники из других городов могут посмотреть. Это очень классно, но волнения нет. Эрик Галиев, нападающий МХК «Толпар»