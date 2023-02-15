В Уфе завершился зимний фестиваль «Спорту – да! Дема, алға!»

В нём приняли участие школьники и кадеты школ Дёмского района. Юноши и девушки выявляли лучших в лыжных гонках, волейболе на снегу, хоккее на валенках и тэг-регби. Победа в подобных соревнованиях – не главное, самое важное приобщиться к спорту и получить хорошее настроение.
В снежном регби всё просто. Нужно получить от партнёра овальный мяч и, убежав от всех, положить его за линией поля. Для многих участников фестиваля это было первое знакомство с регби, поэтому организаторы немого упростили правила: нельзя было делать традиционные для этого вида спорта захваты. Лучше всех выступали кадеты, которые традиционно хороши в регби.
Всего в фестивале сыграли шесть команд из шести дёмских школ. В федерации регби республики сейчас стараются много работать именно со школьниками, студентами и кадетами. А в ближайшее время планируется провести товарищеский матч между регбистами МВД и футболистами «Уфы» 2006-го года рождения.
Самыми яркими участниками волейбола на снегу, безусловно, стали ребята из школы № 7. Здесь традиционные правила дворового волейбола, но на снежной площадке находятся три игрока. Есть эйсы, комбинации, удары и, естественно, эмоциональные празднования – всё как во взрослом волейболе.
Другие школьники Дёмы попробовали себя в новой разновидности хоккея – в валенках. И забить в ворота нужно было не шайбу, а мяч.
А в 41-й открытой Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России – 2023» принимали участие уже не только дети, но и взрослые, а также ветераны. Всего по дёмской лыжне прошли семь групп спортсменов.