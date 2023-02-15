В Уфе завершился зимний фестиваль «Спорту – да! Дема, алға!»

В нём приняли участие школьники и кадеты школ Дёмского района. Юноши и девушки выявляли лучших в лыжных гонках, волейболе на снегу, хоккее на валенках и тэг-регби. Победа в подобных соревнованиях – не главное, самое важное приобщиться к спорту и получить хорошее настроение.

В снежном регби всё просто. Нужно получить от партнёра овальный мяч и, убежав от всех, положить его за линией поля. Для многих участников фестиваля это было первое знакомство с регби, поэтому организаторы немого упростили правила: нельзя было делать традиционные для этого вида спорта захваты. Лучше всех выступали кадеты, которые традиционно хороши в регби.

Схватка была, конечно, легкая, но мы поддавались. Там же были девочки, мы же не можем отобрать их и бортовать. Но как могу сказать я со своей точки зрения: это было интересно, игра познавательная, развивает в детях позитив к спорту. Амир Зиязетдинов, участник фестиваля

Всего в фестивале сыграли шесть команд из шести дёмских школ. В федерации регби республики сейчас стараются много работать именно со школьниками, студентами и кадетами. А в ближайшее время планируется провести товарищеский матч между регбистами МВД и футболистами «Уфы» 2006-го года рождения.

Правила отличаются от классического регби, больше остановок, но оно более динамичное. В регби-15 слишком много правил, а здесь правила упрощенные, больше движняка, им это очень нравится. Александр Магилат, президент Федерации регби Республики Башкортостан

Самыми яркими участниками волейбола на снегу, безусловно, стали ребята из школы № 7. Здесь традиционные правила дворового волейбола, но на снежной площадке находятся три игрока. Есть эйсы, комбинации, удары и, естественно, эмоциональные празднования – всё как во взрослом волейболе.

Это у нас называется играть на морали: если проиграл, чего киснуть, надо забивать дальше и играть. Если ходить с грустным лицом, то ничего не получится. Дмитрий Стрельцов, участник фестиваля

Другие школьники Дёмы попробовали себя в новой разновидности хоккея – в валенках. И забить в ворота нужно было не шайбу, а мяч.

Хоккей в валенках, было весело, прикольно, хоть немного не повезло, проиграли, зато в следующем году выиграем. Кирилл Цыганков, участник фестиваля