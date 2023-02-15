В Уфе прошел фестиваль национальных и народных видов спорта

Республиканский национальный фестиваль расширяет свой спектр. Теперь в программе и якутский мас-рестлинг. Вид спорта молодой, но уже популярный. Развитие мас-рестлинга в республике началось всего три года назад. А уже сегодня в соревнованиях приняли участие более 140 юношей и девушек. Для проведения поединка достаточно палки и доски. Схватка заканчивается, как только один из спортсменов перетянет на себя мас – а именно так называется инвентарь.