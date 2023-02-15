В Уфе прошел фестиваль национальных и народных видов спорта

Сильнейшие спортсмены собрались на республиканском фестивале национальных и народных видов спорта имени Гулуса Агзамова. Атлеты соревновались в четырех дисциплинах: курэше, мас-рестлинге, армрестлинге и гиревом спорте.
Республиканский национальный фестиваль расширяет свой спектр. Теперь в программе и якутский мас-рестлинг. Вид спорта молодой, но уже популярный. Развитие мас-рестлинга в республике началось всего три года назад. А уже сегодня в соревнованиях приняли участие более 140 юношей и девушек. Для проведения поединка достаточно палки и доски. Схватка заканчивается, как только один из спортсменов перетянет на себя мас – а именно так называется инвентарь.
Фестиваль выступает трамплином для подготовки к чемпионатам окружного и всероссийского уровня.
Готовятся покорять новые вершины и армрестлеры. Впереди представление республики на всероссийских соревнованиях. Только со стороны все кажется простым: встать за стол и прислонить ладонь противника к валику. На самом деле это технически сложный вид спорта.
В программу республиканского фестиваля вошли еще две дисциплины – гиревой спорт и национальная борьба курэш. Большую часть наград завоевали спортсмены из Дюртюлинского, Ишимбайского и Кигинского районов.