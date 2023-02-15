В Кодекс Башкирии планируют внести положение об иноагентах

Законопроект рассмотрят 22 февраля на пленарном заседании Государственного Собрания. В документе содержится также положение об агитационных материалах. Константин Толкачев отмечает, что законопроект направлен на снижение иностранного влияния на общественно-политические процессы в стране.

По словам Константина Толкачева, если в агитматериалах будут использовать высказывания лиц, включенных в реестр иноагентов, то данная информация должна быть «четко указана». Предупреждение о иноагентах должна занимать не менее 15% площади в печати. В аудиоматериалах также должна быть четко различима такая информация.