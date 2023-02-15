Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Кугарчинский район

Сегодня Радий Хабиров принял участие в торжественном митинге, посвященном воинам-интернационалистам, в селе Мраково. Глава республики находился в Кугарчинском районе в рамках рабочей поездки. Руководитель региона побывал на строительной площадке животноводческого комплекса на 1200 коров. Решение о возведении фермы было одобрено в 2021 году на «Инвестиционном часе». Также Радий Хабиров посетил обновленную школу в селе Юмагузино, которую капитально отремонтировали в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

Афганская кампания завершилась более трех десятилетий назад. События тех дней в памяти солдат останутся навсегда. Из Кугарчинского района ушли воевать 72 бойца. Домой вернулись не все. Михаил Савельев – ветеран той компании, его сын сейчас – участник специальной военной операции.

Радий Хабиров принял участие в торжественном митинге в селе Мраково. На церемонии присутствовали мобилизованные солдаты СВО. Сейчас они находятся в краткосрочном отпуске. Глава республики пообщался с военнослужащими, спросил о положении их дел. Участники митинга далее возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Погибших почтили минутой молчания.

В афганской войне приняли участие более 10 тысяч человек, парней Башкортостана. К сожалению, 343 воина не вернулись домой живыми. В их числе – четверо парней из Кугарчинского района. В 2022 году, когда началась специальная военная операция, тысячи наших парней точно так же встали на защиту Родины. Они воюют очень достойно, мужественно. Мы, конечно, желаем им вернуться живыми и здоровыми, выполнить воинский долг. Будем помогать им, поддерживать всеми силами, заботиться об их семьях. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Далее глава республики в ходе рабочей поездки посетил ряд сельскохозяйственных и социальных объектов. Недалеко от села Ялчино развернулась стройплощадка животноводческого комплекса. Инициатива возведения фермы на 1200 голов КРС была одобрена на «Инвестчасе». Стоимость проекта – чуть более полумиллиарда рублей. В перспективе планируется производить до 50 тонн молока в сутки. Радий Хабиров пригласил предпринимателя для обсуждения дальнейших мер поддержки проекта на ближайший «Инвестчас». Сотрудничество в рамках строительства предполагается с белорусскими коллегами.

А вот школу 1990 года постройки в селе Юмагузино можно считать возрожденной. Благодаря программе модернизации школьных систем образования она стала современным учебным заведением. На первый и масштабный капремонт было выделено более 90 миллионов рублей.

Главе республики провели экскурсию по обновленной школе. Здесь сейчас обучаются 300 детей, в том числе из близлежащих населенных пунктов. В рамках проекта не только проводится ремонт, но и благоустраивается территория, закупается необходимое оборудование. В этом году планируется обновить 77 школ по этой программе, а до 2026 года – более 300.