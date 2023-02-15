Радий Хабиров в Кугарчинском районе посетил семью погибшего участника СВО

Глава Башкортостана сегодня посетил Кугарчинский район с рабочей поездкой. В ее рамках Радий Хабиров навестил родных погибшего участника спецоперации Айдара Айткужина. За воспитание героя руководитель региона вручил родителям бойца орден Минигали Шаймуратова.
Радий Хабиров напомнил близким солдата, что принято решение отправлять родителей погибших на реабилитацию в кардиоцентр. Этой возможностью глава республики предложил воспользоваться родным Айдара Айткужина. Родители солдата поблагодарили Радия Хабирова за внимание и поддержку.
По их словам, районные власти и односельчане не оставляют семью без внимания. В память о сыне в школе Семеново-Петровское установили мемориальную доску, муниципальная администрация всегда откликается на просьбы.