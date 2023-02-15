В Уфе показали работу передовой инженерной школы «Моторы будущего»

Ученые передовой инженерной школы показали, как создаются высокоэффективные электрические и гибридные силовые установки. Накануне стало известно, что объединение получит очередной федеральный грант, сумма которого составила почти 350 млн рублей. По всей стране создано всего 30 передовых инженерных школ.

Большинство установок здесь конструируют или усовершенствуют по заказу конкретных предприятий, будь то авиационная или автомобильная отрасль. И в этой тесной связке студентов, преподавателей и индустриальных партнеров – отличительная особенность инженерной школы.

Из соображений безопасности многие задачи, которые выполняют ученые инженерной школы, называть нельзя. Так же, как и заказчиков. Впрочем, среди постоянных партнеров школы – КАМАЗ, УМПО и Объединенная двигателестроительная корпорация, по запросу которых в лаборатории создают высокоэффективные электрические и гибридные силовые установки.

Неспроста школу назвали «Моторы будущего». Работая над тем, что приводит в движение различные механизмы, ученые двигаются вперед и сами. В прошлом году они уже получали федеральный грант на сумму в более чем 80 млн рублей. По итогам защиты нынешних проектов в 2023-м размер господдержки вырос кратно – до 348 млн.