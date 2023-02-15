В Башкирии медвежонка-сироту, вышедшего к людям, передали специалистам

Медвежонка, которого приютили сельчане, забрали на передержку специалисты. Две недели назад зверь вышел к людям в Гафурийском районе. Его мама, скорее всего, была убита. Все это время мишка жил во дворе у одного из сельчан, пока шли поиски более подходящего пристанища, где он может дождаться весны.

Вместо мамы-медведицы – папа-человек. Он ещё с опаской поглядывает на людей, не зная, чего от них можно ожидать. Но своего спасителя Рима подпускает. За две недели, что прожил у него во дворе, малыш набрал несколько килограммов, распустил шерсть и наконец перестал дрожать от страха, как это было в первые дни.

Кто бы мог подумать, что история повторится спустя 40 лет. Но медвежонок – зверь не домашний. Животное нужно поскорее перевезти на время в место, где он по максимуму будет изолирован от людей. Для переезда косолапого собрали переноску. Сделать это нужно безопасно и для малыша, и для людей.

Снова смена места обитания пугает малыша. Медвежонка перевезут в Белорецкий район. Нашлись желающие, у которых уже есть подобный опыт, временно приютить зверя.

Сладкое малыш и вправду любит. Конфеты в семье Рим все эти недели делил на двоих – дочке и медвежонку. Но сейчас косолапому нужно отвыкать и от людей, и от их привычек, чтобы выжить в дикой природе.