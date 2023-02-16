В Уфе прошло расширенное заседание коллегии Министерства культуры Башкирии

В Большом театре планируют показ спектакля Башкирской оперы и балета «Садко». Об этом рассказала министр культуры Башкортостана Амина Шафикова на расширенном заседании коллегии министерства.

Важнейшим событием прошлого года стало проведение первого открытого фестиваля патриотической песни «Время героев». Его будут организовывать ежегодно в день рождения генерала Минигали Шаймуратова. Традиционным станет и мероприятие «Башкорт аты». «Сердце Евразии» пройдет в рамках форума регионов России и Беларуси.

2022 год был успешным для отрасли культуры. Сейчас функционеры делают акцент на методическую работу с учреждениями, чтобы там создавались благоприятные условия и проводились мероприятия для посетителей ДК, театров и концертных организаций. Продолжится реализация нацпроекта «Культура». Уфу посетят лучшие федеральные коллективы – на следующей неделе приедет скрипач и дирижёр Владимир Спиваков, в апреле ожидаются гастроли театра им. Вахтангова, в ноябре свой фестиваль проведет пианист Денис Мацуев.