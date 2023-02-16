В Башкирии выявили новый эпизод получения взятки бывшим замглавы района

В отношении экс-замглавы Мелеузовского района по строительству, ЖКХ и инфраструктуре возбудили третье уголовное дело. Его подозревают во взяточничестве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Фото №1 - В Башкирии выявили новый эпизод получения взятки бывшим замглавы района

По версии следствия, в 2020 году между администрацией района и строительной организацией по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на строительство водопровода в деревне Богородское Мелеузовского района на общую сумму почти 11 млн рублей. Заместитель главы администрации, являясь уполномоченным лицом по приемке выполненных работ, предложил за взятку в виде беговой дорожки и холодильника общей стоимостью около 150 тыс. рублей обеспечить увеличение стоимости контракта почти на 1 млн рублей, на что представитель компании согласился. После заключения дополнительного соглашения об увеличении цены договора, чиновник получил предметы взятки.

пресс-служба СУ СКР по РБ

Ранее бывшему замглавы было преъявлено обвинение по факту получения незаконного денежного вознаграждения в размере 2 млн рублейза приемку жилья для детей-сирот, а также 200 тысяч рублей за приемку выполненных работ и оплату по контракту на ремонт автодороги Давлеткулово – Сухаревка.

Преступления были выявлены в ходе совместной работы следователей регионального управления СК России совместно с сотрудниками МВД по Республике Башкортостан и Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений, а также проверяют обвиняемого на причастность к иным преступлениям.

Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии