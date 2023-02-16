В Башкирии выявили новый эпизод получения взятки бывшим замглавы района

В отношении экс-замглавы Мелеузовского района по строительству, ЖКХ и инфраструктуре возбудили третье уголовное дело. Его подозревают во взяточничестве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Ранее бывшему замглавы было преъявлено обвинение по факту получения незаконного денежного вознаграждения в размере 2 млн рублейза приемку жилья для детей-сирот, а также 200 тысяч рублей за приемку выполненных работ и оплату по контракту на ремонт автодороги Давлеткулово – Сухаревка.
Преступления были выявлены в ходе совместной работы следователей регионального управления СК России совместно с сотрудниками МВД по Республике Башкортостан и Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.
В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений, а также проверяют обвиняемого на причастность к иным преступлениям.