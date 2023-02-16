В Башкирии выявили новый эпизод получения взятки бывшим замглавы района

По версии следствия, в 2020 году между администрацией района и строительной организацией по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на строительство водопровода в деревне Богородское Мелеузовского района на общую сумму почти 11 млн рублей. Заместитель главы администрации, являясь уполномоченным лицом по приемке выполненных работ, предложил за взятку в виде беговой дорожки и холодильника общей стоимостью около 150 тыс. рублей обеспечить увеличение стоимости контракта почти на 1 млн рублей, на что представитель компании согласился. После заключения дополнительного соглашения об увеличении цены договора, чиновник получил предметы взятки.

пресс-служба СУ СКР по РБ