В Уфе бывшего начальника отделения ФССП уволили за совершение порочащего проступка

В башкирской столице расследуют уголовное дело в отношении экс-начальник Уфимского отделения ФССП по факту служебного подлога и мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Демского района.

Фото №1 - В Уфе бывшего начальника отделения ФССП уволили за совершение порочащего проступка

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки, а также результаты работы службы собственной безопасности ГУФССП России по РБ.

С мая 2021 года по июль 2022 года мужчина, пользуясь служебным положением, получил от 7 должников более 600 тысяч рублей под видом внесения их на депозитный счет ФССП, которые потратил на личные нужды.

Мужчину уволили со службы по компрометирующим основаниям. Сейчас уголовное дело рассматривает суд.

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