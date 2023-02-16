В Уфе бывшего начальника отделения ФССП уволили за совершение порочащего проступка

В башкирской столице расследуют уголовное дело в отношении экс-начальник Уфимского отделения ФССП по факту служебного подлога и мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Демского района.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки, а также результаты работы службы собственной безопасности ГУФССП России по РБ.

С мая 2021 года по июль 2022 года мужчина, пользуясь служебным положением, получил от 7 должников более 600 тысяч рублей под видом внесения их на депозитный счет ФССП, которые потратил на личные нужды.