В зоне проведения СВО встретились мобилизованный из Башкирии и его отец
В зоне проведения СВО встретились мобилизованный боец с позывным «Шахтёр» из Башкирии и его отец Борис Гулин, который сопровождал второй в этом году гумконвой, прибывший из республики на Донбасс.
Мужчина рассказал корреспонденту ИА "Башинформ", что по пути в зону проведения СВО думал о сыне, но не мог предположить, что встретит его.
Со своими односельчанами — волонтёрами, ветеранами боевых действий мы собрали внушительный объём гуманитарного груза. Понятное дело, каждый подготовил и личные посылки. Поехал и я. В составе гуманитарного конвоя из нашего района землякам мы доставили УАЗы, шанцевые инструменты, специальное военное оборудование, которое так необходимо нашим ребятам, детские письма, рисунки и многое другое. Благополучно добрались до места назначения. Нас встретили бойцы, начали разгружать фуры. И вдруг слышу родной голос: „Папа, привет!“. Подумал, что мне послышалось. Каждый день с супругой говорим о сыне, но ему редко удаётся выйти на связь с домом. Хорошо, если сообщения приходят. Но постоянно в голове звучит его голос… И как только я оказался в объятиях крепкого, могучего воина, понял — сын. Он тоже не думал, что увидимся. Оказывается, с сослуживцами прибыл встретить гуманитарный караван. Трудно передать словами чувства, которые я испытал в тот момент. Мне не стыдно признаться, я не смог сдержать слёз. „Всё пап, хорош. Я в порядке, сам же видишь. Живой я, на мне нет ни царапины“. Такими словами успокоил меня сын.
Борис Гулин
Отец уверен: родители могут лишь подсказать, направить и поддержать. А вот кем вырастет мужчина, зависит от него самого: от прочитанных книг, просмотренных фильмов, первого матча в дворовом футболе, забот о домашнем хозяйстве.
Так парни становятся ответственными, самостоятельными, сильными, способными прийти на помощь и подставить плечо. Таким и вырос мой сын. Он — настоящий трудяга: работал на Севере, в Арктике, а затем на шахте в одном из городов Башкирии. Когда сын сообщил, что получил персональную повестку по частичной мобилизации, мы с супругой знали — отлынивать не будет. Так и случилось. „Папа, ты не переживай за меня. Я иду защищать Родину со своими товарищами“, — сказал он. А что ответишь? Всю ночь просидели на кухне, говорили, молчали. Лишь об одном под утро наказал ему: "Не подведи".
Борис Гулин
«Шахтёр» показал отцу армейский быт, окружающий воинов Башкирии. Борис Гулин увидел, что у парней, действительно, всё в порядке. В землянке прибрано, на столе чисто. Как раз успел на блины. По его словам, бойцы могут себе позволить в свободное время приготовить домашнюю еду, благо, жители республики присылают с гумконвоем продукты питания, в том числе муку и масло.
Мне удалось поговорить и с другими мобилизованными из Башкирии. Все держатся молодцом, никто не унывает. Передают привет родной республике, благодарят Главу Башкортостана Радия Фаритовича Хабирова, который никогда не оставляет башкирских бойцов и их семьи.
Борис Гулин
Доставка из Башкирии на Донбасс гуманитарного груза налажена на систематической основе. Возможно, Борис Гулин отправится туда снова.
Увижу ли сына ещё раз, не знаю. Всё-таки не курорт, а военная служба. Там с этим строго. Правда, супруга моя Юля всё же надеется, что встреча с сыном состоится. Как бы то ни было, дай Бог им защиты и благословения, за правое дело там находятся и воюют. Ну, а за нас пусть не беспокоятся.