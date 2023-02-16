В зоне проведения СВО встретились мобилизованный из Башкирии и его отец

Со своими односельчанами — волонтёрами, ветеранами боевых действий мы собрали внушительный объём гуманитарного груза. Понятное дело, каждый подготовил и личные посылки. Поехал и я. В составе гуманитарного конвоя из нашего района землякам мы доставили УАЗы, шанцевые инструменты, специальное военное оборудование, которое так необходимо нашим ребятам, детские письма, рисунки и многое другое. Благополучно добрались до места назначения. Нас встретили бойцы, начали разгружать фуры. И вдруг слышу родной голос: „Папа, привет!“. Подумал, что мне послышалось. Каждый день с супругой говорим о сыне, но ему редко удаётся выйти на связь с домом. Хорошо, если сообщения приходят. Но постоянно в голове звучит его голос… И как только я оказался в объятиях крепкого, могучего воина, понял — сын. Он тоже не думал, что увидимся. Оказывается, с сослуживцами прибыл встретить гуманитарный караван. Трудно передать словами чувства, которые я испытал в тот момент. Мне не стыдно признаться, я не смог сдержать слёз. „Всё пап, хорош. Я в порядке, сам же видишь. Живой я, на мне нет ни царапины“. Такими словами успокоил меня сын.

Борис Гулин