В Башкирии в школе, где произошла жестокая драка мальчиков, прокомментировали инцидент
Вчера, 15 февраля, в ТГ-каналах появилось видео жестокой драки школьников в Мелеузе. На записи видно, как учащийся школы №4 в белой кофте два раза пнул ногой по голове юношу в черном. После второго удара мальчик упал на пол и ударился головой о парту.
Драка произошла на перемене. Кто-то записал конфликт школьников на камеру, а затем слил видеозапись в социальные сети.
«У меня мама работает в школе № 1 города Мелеуза. И ей вчера скинули это видео коллеги из 4-й школы Мелеуза. Хочется дать огласке, чтобы виновные были наказаны», — написал аноним.
Как сообщает ИА "Башинформ", данный инцидент прокомментировали в учебном заведении.
Полностью случай был рассмотрен, разобран. Дежуривший на перемене педагог наказан — вынесено дисциплинарное взыскание. В сети выложили лишь часть видео, и не видно, с чего начался конфликт между учащимися среднего блока и чем закончился. "Кусок" видео вырван из контекста. В инциденте виноваты оба. Мальчик помладше (в черном) первым напрыгнул на учащегося постарше (в белом). Никто серьезно не пострадал. В школу были приглашены родители, им было предложено заявить о ситуации в полицию, но они пришли к мирному урегулированию конфликта. Никто никуда не хотел заявлять. Инцидент произошел недели две назад и был рассмотрен в этот же день. С детьми, которые снимали, тоже была проведена беседа, почему они просто стояли и смотрели. И по классам были проведены беседы. Школа приняла все необходимые меры реагирования.