В Башкирии в школе, где произошла жестокая драка мальчиков, прокомментировали инцидент

Полностью случай был рассмотрен, разобран. Дежуривший на перемене педагог наказан — вынесено дисциплинарное взыскание. В сети выложили лишь часть видео, и не видно, с чего начался конфликт между учащимися среднего блока и чем закончился. "Кусок" видео вырван из контекста. В инциденте виноваты оба. Мальчик помладше (в черном) первым напрыгнул на учащегося постарше (в белом). Никто серьезно не пострадал. В школу были приглашены родители, им было предложено заявить о ситуации в полицию, но они пришли к мирному урегулированию конфликта. Никто никуда не хотел заявлять. Инцидент произошел недели две назад и был рассмотрен в этот же день. С детьми, которые снимали, тоже была проведена беседа, почему они просто стояли и смотрели. И по классам были проведены беседы. Школа приняла все необходимые меры реагирования.

представитель учреждения образования