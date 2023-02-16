В Башкирии простились с ветераном Чечни Маратом Махияновым, погибшим в зоне СВО

В 1994-1996 годах служил по призыву на офицерской должности старшего техника расчета группы подготовки самолетов по радиоэлектронному оборудованию. В 1999-2002-х был старшим инженером-программистом Сибайского городского ОВД и старшим инженером-электронщиком группы компьютерной связи информационного центра УВД города Уфы.