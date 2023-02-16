В Башкирии простились с ветераном Чечни Маратом Махияновым, погибшим в зоне СВО

Вчера, 15 февраля, в Сибае проводили в последний путь Марата Махиянова, погибшего в зоне проведения СВО. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
О гибели военнослужащего стало известно 29 января. Мужчину наградили посмертно орденом Мужества.
Марат Рафкатович родился 19 февраля 1972 года в селе Юлдыбаево Зилаирского района республики. После окончания Башкирской республиканской школы-интернат №91 в Уфе учился по специальности «Автоматизированные системы управления» в Уфимском государственном авиационном техническом университете.
В 1994-1996 годах служил по призыву на офицерской должности старшего техника расчета группы подготовки самолетов по радиоэлектронному оборудованию. В 1999-2002-х был старшим инженером-программистом Сибайского городского ОВД и старшим инженером-электронщиком группы компьютерной связи информационного центра УВД города Уфы.
В 2001 году Марат Махиянов отправился в командировку по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике. В 2002-2003-х служил рядах налоговой полиции РФ.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования близким, родным и друзьям Марата Махиянова
Фото: vk.com/gorodsibay.