Жительница Башкирии зарезала собственного сына

Обвиняемая с сыном распивала спиртные напитки, и в ходе застолья они повздорили. На эмоциях женщина схватила кухонных нож и умышленно ударила им сына в живот. Пострадавшего экстренно доставили в больницу Нефтекамска, но от полученного ранения он там и скончался.