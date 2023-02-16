Жительница Башкирии зарезала собственного сына

Жительница Краснокамского района зарезала своего сына. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
Обвиняемая с сыном распивала спиртные напитки, и в ходе застолья они повздорили. На эмоциях женщина схватила кухонных нож и умышленно ударила им сына в живот. Пострадавшего экстренно доставили в больницу Нефтекамска, но от полученного ранения он там и скончался.
Следователь просил суд заключить обвиняемую под стражу из-за того что на свободе она может уничтожить или сфальсифицировать доказательна по делу и воздействовать на свидетелей.
В настоящее время женщина находится под домашним арестом. Ей запрещено общаться со свидетелями, а также без разрешения покидать дом.