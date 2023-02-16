В Уфе закроют несколько участков дорог из-за уборки снега

В башкирской столице для уборки снега закроют несколько участков дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

В ближайшие дни будет проходить комплексная уборка снега на дорогах. В связи с этим вводится временное ограничение движения на следующих улицах:

местный проезд вдоль онкоцентра от ул. Шафиева до Научной с 21:00 16 февраля по 07:00 7 февраля;

ул. Акназарова от ул. Ст. Злобина до Менделеева с 21:00 17 февраля по 07:00 18 февраля;

ул. Чернышевского от ул. Гафури до П. Комлева с 21:00 18 февраля по 07:00 19 февраля;

ул. Победы от ул. Калинина до Кольцевой с 21:00 19 февраля по 07:00 20 февраля;

бульвар Баландина от ул. В. Лесунова до Ферина с 21:00 20 февраля по 07:00 21 февраля;

местный проезд от ул. Ю. Гагарина, 72/4 до ул. Набережной р. Уфы, 67 с 21:00 21 февраля по 07:00 22 февраля.