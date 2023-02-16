«Решения своевременны»: писатели Башкирии прокомментировали оказанную главой республики поддержку

- Состояние нашего Союза писателей, конечно, сейчас такое, что он есть на бумаге, а фактически полумёртв. При Равиле Тухватовиче Бикбаеве, который 15 лет возглавлял союз, это был дружный единый организм с интересной богатой жизнью, не было никаких конфликтов. Теперь все надежды на Айгиза Гиззатовича и на ту поддержку, которую обещал Радий Фаритович, - рассуждает народный писатель Башкортостана Камиль Зиганшин. - Финансирование союза писателей год от года сокращалось, оно шло не на пользу. Когда при Бикбаеве делали ремонт, он приглашал специалистов, сверял по смете каждый шаг – в итоге был хороший подарок к юбилею организации. Потом ремонт в здании союза проводился, но он был непрофессиональным. После него нарушились герметичность крыши, вентиляция, в здании появились сырость и черная плесень, обои стали отваливаться. С крыши капало месяцами, а руководством союза ничего не делалось. В последние год-два мы толком и не собирались.