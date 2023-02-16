В Минздраве Башкирии рассказали, как будут работать медицинские учреждения в праздники

В Минздраве Башкирии рассказали, как будут работать медицинские учреждения в праздники с 22 по 27 февраля.

Медучреждения, которые оказывают помощь в амбулаторных условиях, будут работать в следующем режиме:

- 22 февраля – рабочий день, сокращенный на один час;

- 23, 24, 25 и 26 февраля – по графику работы праздничного дня – с 8.00 до 17.00, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00.

Иммунизацию от COVID-19 можно пройти с 8:00 до 17:00 с 22 по 26 февраля включительно. Работа по иммунизации населения будет организована по графику в участковых больницах сельских амбулатория и ФАПах.

Также с 23 по 26 февраля продолжится проведение медосмотров и диспансеризации, в том числе углубленной.

В праздничные дни аптеки ГУП «Башфармация» будут работать с 10:00. Подробную информацию можно узнать по ссылке.

График работы стоматологических поликлиник Уфы:

- 23 февраля Республиканская стоматологическая поликлиника с 09.00 до 16.00, детская стоматологическая поликлиника №3, стоматологические поликлиники №4, №5, №6, №8 будут работать с 08.00 до 16.00.

- 24 февраля Республиканская стоматологическая поликлиника с 09.00 до 16.00, детская стоматологическая поликлиника №3, стоматологические поликлиники №4, №5, №6, №8 и №9 будут работать с 08.00 до 16.00.

- 25 февраля Республиканская стоматологическая поликлиника, детская стоматологическая поликлиника №1, №3, №5, №6, №8, №9 будут работать с 08.00 до 16.00, а стоматологическая поликлиника №4 с 08.00 до 13.00.

Стоматологическая поликлиника № 2 и детская стоматологическая поликлиника №7 в эти дни и 26 февраля будет работать круглосуточно.