В Башкирии задержали очередного грабителя-неудачника

Злоумышленник вооружился игрушечным пистолетом, выпил и пошёл «искать приключения». Так как в позднее время все торговые точки уже были закрыты, сельчанин отправился в круглосуточную заправочную станцию. У работавшей там сотрудницы мужчина начал требовать деньги, при этом угрожая пистолетом. Женщина испугалась за свою жизнь, начала отбиваться шваброй и позвонила руководителю.