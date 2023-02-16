В Башкирии задержали очередного грабителя-неудачника

14 февраля в Кушнаренковском районе в полицию обратился руководитель заправочной станции. Он сообщил, что неизвестный попытался напасть и ограбить 63-летнюю сотрудницу.
Злоумышленник вооружился игрушечным пистолетом, выпил и пошёл «искать приключения». Так как в позднее время все торговые точки уже были закрыты, сельчанин отправился в круглосуточную заправочную станцию. У работавшей там сотрудницы мужчина начал требовать деньги, при этом угрожая пистолетом. Женщина испугалась за свою жизнь, начала отбиваться шваброй и позвонила руководителю.
Налётчик испугался и покинул помещение, однако его успел остановить руководитель станции. Мужчина вызвал полицейских.
Злоумышленником оказался 27-летний ранее судимый житель села Тарабердино. Мужчину доставили в отделение полиции, где он дал признательные показания.
Видео: МВД по РБ.