В Башкирии депутаты Курултая доработали законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Депутаты Госсобрания Башкирии доработали законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей. Об этом сообщил председатель Курултая Константин Толкачев.

Фото №1 - В Башкирии депутаты Курултая доработали законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

По его словам, документ уже одобрен Советом законодателей России. Его концепция нашла поддержку и в Госдуме. Однако проект было необходимо доработать и внести поправки в понятийную часть. 

«Документ в его прежней редакции уже был одобрен Советом законодателей России. Концептуально поддержан он и профильным Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. По рекомендации наших коллег мы доработали понятийную часть и готовы внести документ снова»

Константин Толкачев, спикера госсобрания республики

Напомним, штрафы, которые начнут действовать в случае принятия закона о запрете распространения идеологии «чайлдфри», колеблются от 2 до 50 тысяч рублей. 

Если Госдума примет законопроект, то за нарушение будут назначены следующие штрафы:

  • Гражданам – от 2 тысяч до 3 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения
  • Должностным лицам – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей
  • Предпринимателям без образования юридического лица – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток
  • Юридическим лицам – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
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