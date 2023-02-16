В Башкирии депутаты Курултая доработали законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

«Документ в его прежней редакции уже был одобрен Советом законодателей России. Концептуально поддержан он и профильным Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. По рекомендации наших коллег мы доработали понятийную часть и готовы внести документ снова»

Константин Толкачев, спикера госсобрания республики