В Башкирии депутаты Курултая доработали законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Депутаты Госсобрания Башкирии доработали законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей. Об этом сообщил председатель Курултая Константин Толкачев.
По его словам, документ уже одобрен Советом законодателей России. Его концепция нашла поддержку и в Госдуме. Однако проект было необходимо доработать и внести поправки в понятийную часть.
Напомним, штрафы, которые начнут действовать в случае принятия закона о запрете распространения идеологии «чайлдфри», колеблются от 2 до 50 тысяч рублей.
Если Госдума примет законопроект, то за нарушение будут назначены следующие штрафы: