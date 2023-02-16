В Уфе женщина родила здорового малыша после тяжёлой операции

В Уфе 14 февраля на свет появился малыш, мама которого перенесла тяжёлую операцию на матке. Об этом рассказали в пресс-службе клиники Башмедуниверситета.

В 2019 году жительнице Уфы во время беременности поставили серьёзный диагноз – врастание плаценты. На сроке 36 недель пациентку прооперировали. У семьи появился мальчик. После доцент кафедры акушерства и гинекологии Ильнур Мусин и сотрудники родильного отделения клиники под руководством профессора Альфии Ящук провели уникальную органосохраняющую операцию. Медики провели метропластику в области врастания плаценты с применением модифицированной методики, которую разработали на кафедре.

Через три года женщина снова забеременела и успешно родила здорового, доношенного ребёнка. Отмечается, что это первый подобный случай в Башкирии.