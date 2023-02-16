Автор музыки гимна Башкортостана Фарит Идрисов отмечает 40-летие творческой деятельности

Дирижер, музыкант и композитор в одном лице. В его творческом активе свыше 30 спектаклей национальных, русских и зарубежных композиторов, симфонии Моцарта, Бетховена, Листа, Брамса, Чайковского, Прокофьева и фортепианные концерты Рахманинова, Сен-Санса, Грига. В разные годы он участвовал в постановках «Фауст» Гуно, «Бал-маскарад» Верди, «Снегурочка» Римского-Корсакова, «Послы Урала» и «Акмулла» З. Исмагилова и других. Мелодию к государственному гимну республики написал также Фарит Фатихович. Маэстро вручили медаль Всемирного курултая башкир «Неси людям солнца свет!»