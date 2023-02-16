В Башкирии нерадивая мать довела детей до бродяжничества

В полицию обратился очевидец, который сообщил, что два ребёнка 8 и 10 лет занимаются попрошайничеством. Оказалось, мама ребят не только не занимается их воспитанием, но и причиняет физические страдания старшим детям и 2-летнему малышу.

Женщина ранее состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Нерадивая мать злоупотребляет алкоголем, не заботиться о физическом и моральном здоровье трёх маленьких детей, причиняет им физический вред. Так, самого младшего женщина оставила одного в квартире на целый день. Ребёнок получил серьёзный ожог от батареи. У женщины уже несколько раз забирали детей. Она пыталась исправиться, «закодировалась», устроилась на работу, но в 2022 году вновь начала злоупотреблять алкоголем.