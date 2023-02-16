В Башкирии нерадивая мать довела детей до бродяжничества

В Белорецком районе полиция расследует уголовное дело, фигуранткой которого стала 35-летняя местная жительница. Её обвиняют в невыполнении родительских обязанностей.
В полицию обратился очевидец, который сообщил, что два ребёнка 8 и 10 лет занимаются попрошайничеством. Оказалось, мама ребят не только не занимается их воспитанием, но и причиняет физические страдания старшим детям и 2-летнему малышу.
Женщина ранее состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Нерадивая мать злоупотребляет алкоголем, не заботиться о физическом и моральном здоровье трёх маленьких детей, причиняет им физический вред. Так, самого младшего женщина оставила одного в квартире на целый день. Ребёнок получил серьёзный ожог от батареи. У женщины уже несколько раз забирали детей. Она пыталась исправиться, «закодировалась», устроилась на работу, но в 2022 году вновь начала злоупотреблять алкоголем.
Дети часто предоставлены сами себе, бродяжничают, ходят голодные, в одежде не по погоде, мать прилюдно раздаёт им подзатыльники и ругает их. За закрытыми дверями мать подвергает детей побоям сильнее. Ее супруг — отец младшего ребенка — участия в воспитании детей не принимает, равно как и отец двух старших детей, который проживает в другом регионе. Безразличное отношение взрослых к детям привело к физическим и психическим страданиям ребят.
Сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав.