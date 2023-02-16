В Башкирии пассажирский автобус застрял в сугробе

Накануне, 15 февраля, в Башкирии пассажирский автобус попал в беду. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Пассажирский автобус съехал в кювет и застрял в сугробе. Как сообщили ИА «Башинформ» в пресс-службе компании «Башавтотранс», транспорт двигался по маршруту №109 «Ишимбай-Арметрахимово».

Съезд автобуса с трассы произошёл между деревнями Салихово и Тимашевка. В момент аварии в салоне транспорта находились 6 человек. К счастью, пострадавших нет. Повреждений транспорт не получил. После эвакуации уже через 20 минут автобус был готов продолжить движение.