В Уфе выявили нарушения организации пассажирских перевозок

Прокуратура Уфы выявила многочисленные нарушения при организации пассажирских перевозок. Жители города направили большое количество жалоб на работу общественного транспорта.

Фото №1 - В Уфе выявили нарушения организации пассажирских перевозок

В январе 2023 года интервалы общественного движения общественного транспорта были увеличены от 3 до 10 раз. При низких температурах воздуха ожидание автобусов доставляет дискомфорт пассажирам.

Более десяти остановок не соответствовали требованиям ГОСТа в зимний период — на проезжей части имелись участки наледи, возле них сформировались снежные навалы. Всё это может привести к ДТП. Помимо прочего, из-за несвоевременного принятия мер по содержанию автобусного парка организациями-перевозчиками почти 20% машин было снято с маршрутных линий в связи с различными неисправностями.

Несмотря на выявленные недостатки и многочисленные обращения граждан, администрацией города надлежащие и своевременные меры при обеспечении транспортного обслуживания населения не принимались. Всего для устранения выявленных нарушений в адрес перевозчиков, муниципальных учреждений по благоустройству, а также городских властей органами прокуратуры внесено 32 представления, которые находятся на рассмотрении. Ситуация находится на особом контроле прокуратуры города.

пресс-служба прокуратуры РБ
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