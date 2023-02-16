В Уфе выявили нарушения организации пассажирских перевозок

Более десяти остановок не соответствовали требованиям ГОСТа в зимний период — на проезжей части имелись участки наледи, возле них сформировались снежные навалы. Всё это может привести к ДТП. Помимо прочего, из-за несвоевременного принятия мер по содержанию автобусного парка организациями-перевозчиками почти 20% машин было снято с маршрутных линий в связи с различными неисправностями.