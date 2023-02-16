Жителей Уфы предупредили о плановом отключении водоснабжения

21 февраля без холодного водоснабжения останутся жилые дома и здания в микрорайоне Затон по улицам Летчиков, 5/1, 5, 3/1, 5/2, 5/3 и 5а. Временные неудобства продлятся с 11:00 до 1:00 следующего дня.