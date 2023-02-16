В Башкирии студенты медколледжа пришли на помощь пожилому мужчине

В Туймазах два студента медицинского колледжа Альберт Н. и Денис Н. пришли на помощь пожилому мужчине, которому стало плохо прямо на улице.
Как сообщили в ИА «Башинформ», парни заметили, что прохожему стало плохо через окно автомобиля. Припарковав машину, они сразу выбежали к дедушке. К сожалению, пенсионер не смог ни объяснить причину своей боли, ни назвать адрес проживания. Наугад парни отвели его к ближайшему дому и нашли квартиру пенсионера. Дверь открыла дочка пенсионера. Женщина рассказала будущим медикам, чем страдает отец, тогда парни вызывали скорую помощь.
Через несколько дней молодые люди приехали навестить дедушку. Пожилой мужчина узнал своих спасителей и от души их поблагодарил за помощь. Сейчас Альберт и Денис учатся на третьем курсе. Ребята признаются, что после случившегося еще раз убедились в том, что правильно выбрали профессию. После окончания колледжа оба хотят продолжить путь в медицину, чтобы и дальше помогать людям.