В Башкирии студенты медколледжа пришли на помощь пожилому мужчине

В Туймазах два студента медицинского колледжа Альберт Н. и Денис Н. пришли на помощь пожилому мужчине, которому стало плохо прямо на улице.

Фото №1 - В Башкирии студенты медколледжа пришли на помощь пожилому мужчине

Как сообщили в ИА «Башинформ», парни заметили, что прохожему стало плохо через окно автомобиля. Припарковав машину, они сразу выбежали к дедушке. К сожалению, пенсионер не смог ни объяснить причину своей боли, ни назвать адрес проживания. Наугад парни отвели его к ближайшему дому и нашли квартиру пенсионера. Дверь открыла дочка пенсионера. Женщина рассказала будущим медикам, чем страдает отец, тогда парни вызывали скорую помощь.

Узнали, что у него болезнь Паркинсона и сахарный диабет, и подумали, что у него идут какие-то осложнения. Мы решили, что надо вызывать «скорую». Дождались врачей и уехали. Не прошли мимо, потому что преподаватели нас учат, что неважно, в каком состоянии человек, если ему нужна помощь, нужно помогать.

Денис Н. 

Через несколько дней молодые люди приехали навестить дедушку. Пожилой мужчина узнал своих спасителей и от души их поблагодарил за помощь. Сейчас Альберт и Денис учатся на третьем курсе. Ребята признаются, что после случившегося еще раз убедились в том, что правильно выбрали профессию. После окончания колледжа оба хотят продолжить путь в медицину, чтобы и дальше помогать людям.

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