В Башкирии студенты медколледжа пришли на помощь пожилому мужчине

Через несколько дней молодые люди приехали навестить дедушку. Пожилой мужчина узнал своих спасителей и от души их поблагодарил за помощь. Сейчас Альберт и Денис учатся на третьем курсе. Ребята признаются, что после случившегося еще раз убедились в том, что правильно выбрали профессию. После окончания колледжа оба хотят продолжить путь в медицину, чтобы и дальше помогать людям.