Радий Хабиров провел зональное совещание с главами сельских поселений в Кугарчинском районе

На семинаре присутствовали руководители сельсоветов южной зоны республики. На повестке – вопросы социально-экономического развития территорий. Глава республики отметил, что нужно искать незадействованные резервы, ресурсы на местах, чтобы всё это работало на повышение качества жизни людей.

Между руководством республики и сельских поселений состоялся диалог по наиболее волнующим жителей вопросам. Это здравоохранение, транспорт, обращение с твердыми коммунальными отходами и другие.

Много вопросов ставилось по пожарной безопасности, поддержке предпринимательства, развитию туризма. Республика большая, районы разные, вопросы возникают. Но это вопросы от тех, кто компетентен, кто постоянно взаимодействует с людьми – в этом и есть смысл нашего общения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров провел зональное совещание с главами сельских поселений в Кугарчинском районе

Во время рабочей поездки в Кугарчинский район руководитель региона осмотрел территорию проектируемого участка для искусственного переселения зубров в Башкортостан. Предполагается, что на первом этапе завезут порядка 20 животных.

В деревне Альмясово Радий Хабиров  ознакомился с ходом строительства нового моста. Временно сельчане пользуются объездной дорогой. Срок ввода в эксплуатацию объекта – сентябрь этого года. 

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