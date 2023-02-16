Радий Хабиров провел зональное совещание с главами сельских поселений в Кугарчинском районе

Много вопросов ставилось по пожарной безопасности, поддержке предпринимательства, развитию туризма. Республика большая, районы разные, вопросы возникают. Но это вопросы от тех, кто компетентен, кто постоянно взаимодействует с людьми – в этом и есть смысл нашего общения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан