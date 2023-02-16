Радий Хабиров провел зональное совещание с главами сельских поселений в Кугарчинском районе

На семинаре присутствовали руководители сельсоветов южной зоны республики. На повестке – вопросы социально-экономического развития территорий. Глава республики отметил, что нужно искать незадействованные резервы, ресурсы на местах, чтобы всё это работало на повышение качества жизни людей.
Между руководством республики и сельских поселений состоялся диалог по наиболее волнующим жителей вопросам. Это здравоохранение, транспорт, обращение с твердыми коммунальными отходами и другие.
Во время рабочей поездки в Кугарчинский район руководитель региона осмотрел территорию проектируемого участка для искусственного переселения зубров в Башкортостан. Предполагается, что на первом этапе завезут порядка 20 животных.
В деревне Альмясово Радий Хабиров ознакомился с ходом строительства нового моста. Временно сельчане пользуются объездной дорогой. Срок ввода в эксплуатацию объекта – сентябрь этого года.