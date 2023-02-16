В Уфе состоялась премьера спектакля «Любовь – это…»

В Уфе на сцене Башкирского театра оперы и балета состоялась премьера спектакля «Любовь – это…» – постановка-метафора, где важны эмоции, ощущения и атмосфера. Зрители признаются: название спектакля привлекло их внимание и навеяло воспоминания о первых чувствах.

Все песни в спектакле стали отдельными рассказами. Их объединяет общая тема любви. Жанр спектакля совершенно новый – мюзикл a capella. Его режиссёр-постановщик – лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Филипп Разенков.