Центр гимнастики им. Светланы Хоркиной в Уфе примет первенство ПФО

Республиканский центр гимнастики имени Светланы Хоркиной впервые примет межрегиональные соревнования. На следующей неделе там пройдет первенство Приволжского федерального округа.
Много лет в республике не проводились турниры столь высокого уровня, но с появлением в Уфе нового спортсооружения такие мероприятия станут для региона традиционными. Участие в состязаниях примут юниорки не старше 15 лет по программам кандидатов в мастера и мастеров спорта России.
На протяжении четырех дней за медали будут бороться около 150 атлетов из 11 регионов. Республику представят 22 участника.