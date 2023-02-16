Центр гимнастики им. Светланы Хоркиной в Уфе примет первенство ПФО

Много лет в республике не проводились турниры столь высокого уровня, но с появлением в Уфе нового спортсооружения такие мероприятия станут для региона традиционными. Участие в состязаниях примут юниорки не старше 15 лет по программам кандидатов в мастера и мастеров спорта России.