В Башкирии появится оптово-распределительный центр Ozon

В Благовещенске появится оптово-распределительный центр маркетплейса «Озон». Об этом на «Инвестчасе» Главе Башкортостана рассказали представители компании «Ромекс Групп».
Строительство будет осуществляться на территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск». Проект подразумевает возведение складских помещений площадью 93 тысяч «квадратов». Объём инвестиций оценивается в 6 миллиардов рублей. Работы начнутся уже в текущем году, а в 2024-м планируют сдать первую очередь центра.
Компания «РемДизельСнаб» намерена расширить производственные мощности по обслуживанию и ремонту автотранспорта. Предприятие работает в Белебее с 2021 года и специализируется на модернизации тракторной техники.
Предприятие «Технопром» создаст в Дёмском районе Уфы современный станкостроительный завод. Здесь будут изготавливать дозирующие и хонинговальные станки с программным управлением, а также линии для склейки сэндвич-панелей. Это позволит создать 35 рабочих мест. По итогам совещания проекты получили статус приоритетных.