В Башкирии появится оптово-распределительный центр Ozon

Предприятие «Технопром» создаст в Дёмском районе Уфы современный станкостроительный завод. Здесь будут изготавливать дозирующие и хонинговальные станки с программным управлением, а также линии для склейки сэндвич-панелей. Это позволит создать 35 рабочих мест. По итогам совещания проекты получили статус приоритетных.