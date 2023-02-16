Радий Хабиров посетил центр подготовки кадров для машиностроительной отрасли

Он создан на базе Уфимского машиностроительного колледжа. В учебном корпусе провели капитальный ремонт, закупили оборудование. Сделать это удалось с помощью федеральной программы «Профессионалитет». В 2022 году Башкортостан выиграл грант в 100 млн рублей. Также ежегодно на развитие колледжей из регионального бюджета выделяется полмиллиарда рублей. Экономика нуждается в специалистах рабочих профессий.

Аппарат может провести экспресс-анализ состава любого металла и сплава. Спектрометр необходим в машиностроении. И, конечно, тем, кто только собирается работать в этой отрасли. Студенты теперь осваивают азы профессии на современном оборудовании, с аналогичным они столкнутся на производстве.

Радий Хабиров осмотрел новые учебные площадки. В машиностроительном колледже созданы 11 мастерских и лабораторий. Рабочая профессия знакома изнутри и главе республике.

Обновление центра произошло благодаря выигранному по федеральной программе «Профессионалитет» гранту в 100 млн рублей. Республика вложила еще около 114 миллионов. Одним из главных требований отбора на получение субсидии было софинансирование со стороны предприятия-работодателя. Здесь проблем не возникло. В подготовке кадров заинтересовано ОДК УМПО, которое и выделило 30 миллионов рублей.

В колледже обучаются почти полторы тысячи студентов, из них около половины – по целевому договору с ОДК УМПО. Ежегодная потребность предприятия в новых кадрах – 600-700 человек.

Количество бюджетных мест в колледже в прошлом году увеличили на 150, еще 100 добавится в текущем. Отремонтировано и общежитие. Комнаты двух- и трёхместные. Есть апартаменты, где могут остановиться и приехавшие навестить детей родители. В последние годы в республике удалось переломить ситуацию с оттоком студентов, и даже, наоборот, наблюдается рост абитуриентов из других регионов.

Мы видим, как преобразилось учебное заведение. Образовательный процесс вышел на новый уровень. В последние годы мы начали уделять серьёзное внимание улучшению материально-технической базы колледжей. Только в прошлом году мы сделали капремонт в 11 колледжах по всей республике. Видим, что растёт престиж рабочих профессий, увеличивается конкурс в средние специальные учебные заведения. К нам едут поступать молодые люди из соседних регионов. Таким образом мы решаем кадровый вопрос наших предприятий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан