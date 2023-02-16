Из Башкирии в зону СВО отправился 19-й гумконвой для военнослужащих

Из Башкортостана в путь отправился 19-й гуманитарный конвой для добровольцев и мобилизованных из республики. Он сформирован по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. Несколько фур доставят предметы первой необходимости, медикаменты, технику, автомобили и посылки. Отправка гумконвоя приурочена к предстоящему празднованию Дня защитника Отечества. Сбор груза осуществляло правительство региона, депутаты Госсобрания, муниципалитеты, представители бизнеса и все неравнодушные.

Фура забита под завязку. Внутри – УАЗ повышенной проходимости. Его приобрели на средства, собранные депутатами Госсобрания. Это не единственный грузовик. В путь отправилась колонна из 23 фур. К слову, в СВО участвуют более 40 депутатов различного уровня республики и членов партий.

Гуманитарный груз правительству региона помогали формировать районы. В их числе Баймакский, Бураевский, Буздякский, Илишевский, Федоровский, Дюртюлинский. Некоторые муниципалитеты загрузили еще и стройматериалы. Кроме того, сформировали и посылки от родных и близких. Не остались в стороне и представители бизнес-сообщества. Кстати, в кузове и мобильная баня. Свой вклад внесли представители разных фракций политических партий.

Отдельно часть груза для батальона им. Салавата Юлаева сопровождает член общественного штаба Алмаз Юлбарисов. Таким образом налажена прочная связь между военнослужащими и их семьями.

Военнослужащим из республики доставят 22 автомобиля для выполнения различных задач. Кроме того, продукты питания, медикаменты, печки-буржуйки, спецтехнику и оборудование. Этот гуманитарный конвой возглавил вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов.