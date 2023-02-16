Из Башкирии в зону СВО отправился 19-й гумконвой для военнослужащих

Из Башкортостана в путь отправился 19-й гуманитарный конвой для добровольцев и мобилизованных из республики. Он сформирован по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. Несколько фур доставят предметы первой необходимости, медикаменты, технику, автомобили и посылки. Отправка гумконвоя приурочена к предстоящему празднованию Дня защитника Отечества. Сбор груза осуществляло правительство региона, депутаты Госсобрания, муниципалитеты, представители бизнеса и все неравнодушные.

Фура забита под завязку. Внутри – УАЗ повышенной проходимости. Его приобрели на средства, собранные депутатами Госсобрания. Это не единственный грузовик. В путь отправилась колонна из 23 фур. К слову, в СВО участвуют более 40 депутатов различного уровня республики и членов партий.

Гуманитарный груз правительству региона помогали формировать районы. В их числе Баймакский, Бураевский, Буздякский, Илишевский, Федоровский, Дюртюлинский. Некоторые муниципалитеты загрузили еще и стройматериалы. Кроме того, сформировали и посылки от родных и близких. Не остались в стороне и представители бизнес-сообщества. Кстати, в кузове и мобильная баня. Свой вклад внесли представители разных фракций политических партий.

Фото №1 - Из Башкирии в зону СВО отправился 19-й гумконвой для военнослужащих

Отдельно часть груза для батальона им. Салавата Юлаева сопровождает член общественного штаба Алмаз Юлбарисов. Таким образом налажена прочная связь между военнослужащими и их семьями.

Военнослужащим из республики доставят 22 автомобиля для выполнения различных задач. Кроме того, продукты питания, медикаменты, печки-буржуйки, спецтехнику и оборудование. Этот гуманитарный конвой возглавил вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов.

В целом же это уже 63-й гуманитарный конвой, который Башкортостан отправляет на Донбасс. В ближайшее время в путь отправится и груз для других подразделений, где служат наши земляки, в том числе батальоны, носящие имена Героев России Александра Доставалова и Минигали Шаймуратова.

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