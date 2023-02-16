Жительница Уфы приехала в Донецк к своему жениху-участнику СВО

Девушка из Уфы сделала сюрприз своему жениху и приехала к нему на Донбасс. Добровольцу удалось выйти в город на несколько часов, чтобы встретиться с невестой.

Бывший сотрудник новостей телеканала БСТ, добровольцем приехавший в зону СВО в конце прошлого года, не ожидал встретить в центре Донецка свою невесту. Девушка приехала к нему из Уфы, преодолев более двух тысяч километров.

Добраться действительно было сложно, путь был нелёгкий. Но я очень сильно соскучилась по нему. Столько месяцев разлуки. И хотелось воочию увидеть, как он здесь, как живёт и какая здесь обстановка. Алия

Сначала я не ожидал, конечно, и тоже переживал, что она едет сюда. Всё-таки здесь зона боевых действий. Но нам сказали, что в Донецке сейчас более-менее спокойно. Я встретил ее с автобуса и не верил, что она приехала. Тоже очень соскучился. Роман

Свое благословение и добрые напутствия влюбленным дали духовные наставники башкирских батальонов Хамза-хазрат и отец Виктор, которые в этот день тоже оказались в Донецке.

Вы слышите, тут канонада, взрывы периодически, прилеты бывают. А она, рискуя жизнью, приехала сюда из далёкого нашего Башкортостана, преодолев 2000 км, сначала на самолёте до Москвы, потом сюда на автобусе. На крыльях любви прилетела к своему суженому. Это очень благородный шаг. Хамза-хазрат, духовный наставник башкирских батальонов

Я желаю им зарегистрировать свой брак, нарожать детей, чтобы всю свою любовь, весь свой накопленный опыт двух отдельных личностей они передали своим детям. Чтобы они вложили в них всё самое доброе, что есть у них в сердцах. Отец Виктор, духовный наставник башкирских батальонов

После недолгой встречи отправляемся на позиции полка, сформированного из башкирских мобилизованных на территории Пензенской области. Ребята держат оборону в нескольких километрах от вооруженных формирований Украины. Периодически работает артиллерия с обеих сторон.

Мы приехали в место дислокации мобилизованных из Республики Башкортостан. Ребята оборудовали тут себе блиндажи. Всё необходимое, по их словам, имеется. Гуманитарная помощь доходит. В блиндажах тепло. С продуктами питания, теплой одеждой, вооружением и боекомплектом тоже никаких вопросов не возникает.

Узнав, что на позицию приехали журналисты из Уфы, к нам подъезжает мобилизованный с позывным «Маугли». Удивились, увидев его на мотоцикле. По словам бойца, железного коня прислали по его просьбе с одним из гумконвоев.

Мотоцикл я купил ещё в 2018 году. Главе администрации Ишимбайского района хочу сказать спасибо, что привезли его сюда. Я сам служу снайпером, и мне он нужен для выполнения заданий. Позывной «Маугли»

По просьбам бойцов привезли не только двухколесную технику, но и внедорожник.

Попросил привезти личный УАЗ «Патриот». Доехал, всё получил нормально. Всем жителям республики большое спасибо, Радию Хабирову. Колонны доходят. Здесь рядом населенный пункт, по прямой 15 км. Боестолкновения идут. Позывной «Тагул»

Вслед за духовными наставниками башкирских батальонов спускаемся в блиндаж. По просьбе военнослужащих отец Виктор проводит чин освещения жилища.

Как воды напился, есть такое выражение. И, наверное, так оно и есть. Я думаю это нужно. Нужно солдатам, нужно офицерам – общаться с батюшкой и отдыхать душой в этой непростой обстановке. Позывной «Турист»

Встречу с военнослужащими-мусульманами провел и Хамза-хазрат. Подарил амулеты и прочитал намаз. По словам бойцов, после таких встреч духовная поддержка ощущается ещё больше.

Это придет нам дух и уверенность в скорой победе. – Какими методами воюют ВСУ – по правилам войны, или как террористы? – Они работают как террористы, нет у них правил войны. Никого не жалеют, используют запрещённые методы. Наши стараются сберечь мирное население, а им вообще без разницы, куда бить. Дети там или гражданские, им главное бить и бить. Позывной «Молчун»

Среди мобилизованных из Башкортостана немало тех, кто прошел горячие точки на Кавказе, в Сирии. У многих в памяти навыки, приобретенные в армии, но всё же на боевом слаживании пришлось оттачивать все умения. Особое внимание уделяли не только правилам ведения боя, но и разборке-сборке автомата.

Если автомат заклинит, чем быстрее ты его сделаешь, тем лучше для тебя же, тем быстрее ты вернёшься в боевую готовность. Позывной «Куба»

Раз в неделю проводим разборку-сборку, чистку автоматов. В первую очередь это нужно для того, чтобы даже если в бою что-то заклинило, он смог оперативно устранить недочёты и вернуться в бой. Все ребята справляются. Позывной «Золотой»

Коллектив у нас хороший подобрался, многие ребята с боевым опытом. – А почему принял решение отправиться на СВО, как родные приняли твое такое решение? – Жена сначала противилась, а потом согласилась со мной. Сидеть на месте не умею. По роду не положено. Если все мужики пошли, если друзья пошли, почему я должен сидеть и прятаться за ее юбкой, за юбкой матери? Я же мужик и срочную службу тоже проходил. Я должен, мужчина должен выполнять свой долг. Сейчас пришел такой момент – или мы, или нас. Поэтому встал и пошел. Позывной «Кисель»