В Кугарчинском районе прошел вечер в честь пар, проживших вместе много лет

Помню, как приехала в Уфу на награждение. Волновалась сильно. Медаль мне вручал президент республики Муртаза Рахимов. Я первой в деревне эту награду получила. Спасибо всем, что нас поддерживают, уже второй раз юбилей нашей свадьбы тут отмечают. У нас 6 детей и 13 внуков, и они всегда на праздники к нам приезжают.

Разифа Сафина, жительница с. Бикбулатово