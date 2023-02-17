В Кугарчинском районе прошел вечер в честь пар, проживших вместе много лет

В Доме культуры села Бикбулатово Кугарчинского района прошел вечер, посвященный супругам, которые прожили вместе много лет. Мероприятие стало частью конкурса «Трезвое село».
Главными гостями стали Альберт и Фания Айдарбековы, Бикбулат и Разифа Сафины, Абдулатиф и Фатима Сафины, Забир и Фануза Тимербаевы. Для чествования их по очереди приглашали на сцену. Вечер был наполнен творческими номерами в исполнении детей, внуков, творческих коллективов, семейными воспоминаниями и историями. К примеру, Разифа Сафина одной из первых в районе получила медаль «Материнская слава». Вместе с мужем она вырастила шестерых детей.
Гостем мероприятия стала член исполкома Всемирного курултая башкир, заместитель директора телерадиовещательной компании «Башкортостан» Танзиля Ульмясбаева. Она вручила подарки от радио «Юлдаш», поздравила юбиляров и пожелала жителям Бикбулатово успехов в конкурсе.