Появилось видео гибели пожилой жительницы Уфы, которую из балкона выбросил сын

Телеграм-канал Mash Batash опубликовал видео гибели 83-летней уфимки, которую из балкона на 7 этаже скинул 50-летний сын. На кадрах видно, как он выталкивает мать за ограждение балкона - несчастная с грохотом упала на ранее выброшенные из квартиры мебель и вещи.