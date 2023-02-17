Появилось видео гибели пожилой жительницы Уфы, которую из балкона выбросил сын

Телеграм-канал Mash Batash опубликовал видео гибели 83-летней уфимки, которую из балкона на 7 этаже скинул 50-летний сын. На кадрах видно, как он выталкивает мать за ограждение балкона - несчастная с грохотом упала на ранее выброшенные из квартиры мебель и вещи.
Напомним, вопиющий случай произошел по доме по улице Менделеева вчера, 16 февраля. После убийства матери мужчина свел счеты с жизнью. Как сообщает КП-Уфа, погибший был зависим от наркотиков.
В настоящее время Следственный комитет устанавливает все детали случившегося.
Видео: Mash Batash.