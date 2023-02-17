Стало известно, когда в Уфе после реконструкции откроется парк Нефтехимиков

В уфимском микрорайоне Черниковка после большой реконструкции откроют парк Нефтехимиков. Как сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров, открытие запланировано в конце мая 2023 года.
Одно из примечательных мест проекта реконструкции парка Нефтехимиков – воссоздание утраченной исторической арки на главном входе. Построенная в советские годы, она была снесена из-за ветхости, а после возрождения будет символизировать преемственность исторического наследия города.
Вчера, 16 февраля, Радий Хабиров ознакомился с ходом работ по строительству новой входной арки.
Со слов подрядчиков, ширина входной арки составит более 13 метров, а высота колонн - 8,5 метров.
Особенности ландшафта парка были сохранены - убрали больные и старые деревни, выкорчевали пни, а вместо них были высажены крупномеры.
Большое внимание уделили озеленению территории парка, увеличению разнообразия сортов деревьев, кустарников и цветущих растений. Для их полива запустят автоматическую оросительную систему.
В парке также оборудуют площадку для выгула собак. Общая стоимость благоустройства оценивается в 400 млн рублей.
Фото:glavarb.ru.