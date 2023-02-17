Стало известно, когда в Уфе после реконструкции откроется парк Нефтехимиков

В уфимском микрорайоне Черниковка после большой реконструкции откроют парк Нефтехимиков. Как сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров, открытие запланировано в конце мая 2023 года.

Фото №1 - Стало известно, когда в Уфе после реконструкции откроется парк Нефтехимиков

Одно из примечательных мест проекта реконструкции парка Нефтехимиков – воссоздание утраченной исторической арки на главном входе. Построенная в советские годы, она была снесена из-за ветхости, а после возрождения будет символизировать преемственность исторического наследия города.

Вчера, 16 февраля, Радий Хабиров ознакомился с ходом работ по строительству новой входной арки.

Когда мы начали реконструкцию этого парка, наши ветераны и жители соседних домов попросили восстановить эту входную группу. Вот мы и делаем. Получится красиво. Парк мы сдадим в конце мая этого года. А потом приступим к восстановлению фонтана напротив ДК и благоустройству соседних скверов.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Со слов подрядчиков, ширина входной арки составит более 13 метров, а высота колонн - 8,5 метров.

В парке полностью готовы детские и спортивные площадки, освещение, сделаны все дорожки, установлены туалеты, идет монтаж камер видеонаблюдения. Будут три входные группы: центральная и две с других улиц. Сами колоннады у нас из гранита и натурального камня.

строители

Особенности ландшафта парка были сохранены - убрали больные и старые деревни, выкорчевали пни, а вместо них были высажены крупномеры.

Большое внимание уделили озеленению территории парка, увеличению разнообразия сортов деревьев, кустарников и цветущих растений. Для их полива запустят автоматическую оросительную систему.

В парке также оборудуют площадку для выгула собак. Общая стоимость благоустройства оценивается в 400 млн рублей.

Фото:glavarb.ru.

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