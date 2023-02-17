Стало известно, когда в Уфе после реконструкции откроется парк Нефтехимиков

Когда мы начали реконструкцию этого парка, наши ветераны и жители соседних домов попросили восстановить эту входную группу. Вот мы и делаем. Получится красиво. Парк мы сдадим в конце мая этого года. А потом приступим к восстановлению фонтана напротив ДК и благоустройству соседних скверов.

Радий Хабиров, Глава Башкирии