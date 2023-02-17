В Башкирии мужчина в свой день рождения погиб при взрыве в «ГАЗели»

В селе Октябрьском Стерлитамакского района в результате несчастного случая погиб водитель "ГАЗели". Об этом сообщает ИА "Башинформ", ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Фото №1 - В Башкирии мужчина в свой день рождения погиб при взрыве в «ГАЗели»

По предварительным данным, мужчина поставил машину на прогрев, при этом сам находился в салоне. «ГАЗель» была на газу. В момент прогревания машины произошел взрыв. Мужчина скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла вчера, 16 февраля. По некоторым данным, в этот день у него был день рождения.

В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.

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