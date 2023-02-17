В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО мобилизованным Эдуардом Араслановым

В Иглинском районе Башкирии проводили в последний путь мобилизованного Эдуарда Арсланова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Траурная церемония прощания состоялась 15 февраля. Об этом рассказала глава района Гюзель Насырова.

Фото №1 - В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО мобилизованным Эдуардом Араслановым

Молодой человек родился в селе Алаторка, сообщают «Иглинские вести». После окончания школы он поступил в ГАПОУ БАСК на специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

В конце 2019 года Эдуарда призвали в ряды российских Вооруженных Сил. 29 сентября прошлого года в рамках частичной мобилизации был призван в армию вновь для участия в СВО. Молодого военнослужащего не стало 7 января.

Чтим и помним тебя, Эдуард. Соболезнование родным и близким Эдуарда Дамировича. Низкий поклон вам, вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку.

Гюзель Насырова, глава муниципалитета

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования близким, родным и друзьям Эдуарда Арсланова

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